Son dakika haber... Minibüste maske tartışması kanlı bitti - Son Dakika

Son dakika haber... Minibüste maske tartışması kanlı bitti

Son dakika habere göre Minibüste maske tartışması kanlı bitti Maskesiz yolcu, kendisini uyaran sürücüyü bıçakladı Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüste çıkan maske tartışmasında alkollü olduğu iddia edilen yolcu, şoförü bıçakla yaraladı.

Minibüste maske tartışması kanlı bitti

Maskesiz yolcu, kendisini uyaran sürücüyü bıçakladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüste çıkan maske tartışmasında alkollü olduğu iddia edilen yolcu, şoförü bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, alkollü bir grup genç Altınoluk Edremit hattında çalışan minibüse maske takmadan binmek istedi. Yolcuların uyarısı üzerine minibüs şoförü B.K. maske takmayan alkollü olduğu iddia edilen grubu araçtan indirmek istedi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi minibüs sürücüsünü çıkan tartışmada başından bıçakladı. Başından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve ayakta tedavi gördü. Jandarma olaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Son dakika haber... Minibüste maske tartışması kanlı bitti

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 10:42

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Minibüste maske tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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