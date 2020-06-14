Son dakika haber: MKE Ankaragücü: 1-1

25'inci dakikada Kulusic'in ceza sahası içerisinde Maxim'e yaptığı faul sonucunda maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Maxim'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti ve ev sahibi ekip öne geçti: 1-0.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Gaziantep FK'nın MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadele, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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