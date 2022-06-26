Av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

26.06.2022 23:39

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadere Mahallesi'ndeki Özlen Çayı önünde mısır satan Mustafa (50) ve oğlu Bahadır Akçaal (21) ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan şahıs, daha sonra yanında av tüfeğiyle geri geldi. Bu kişinin ateş açması sonucu, Mustafa ve Bahadır Akçaal ile yanlarındaki Ramazan Takar (48) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bahadır Akçaal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Fethiye'deki hastanelere kaldırılan diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan failin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bahadır Akçaal'ın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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