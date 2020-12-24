Sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, seralara sıçramadan söndürüldü.

Karadere Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine yangına, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlerin bölgedeki seralara yaklaşması üzerine çiftçiler, hortumlarla seralarının üzerine su sıktı. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla seralara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle okaliptüs ve çam ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.