Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

17.04.2022 22:55

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yusuf Mesut Gökcan idaresindeki 48 AIF 565 plakalı otomobil, Muğla- Ula kara yolunun Devrant rampasında alev aldı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının, aracın yakıt deposundan sızan benzinden çıktığı öğrenildi.

Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Yanan araç kullanılmaz hale geldi Yanan araç kullanılmaz hale geldi

Otomobil, İtfaiye, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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