Son dakika haber | NATO Savunma Bakanları 16 Mart'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek - Son Dakika
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Son dakika haber | NATO Savunma Bakanları 16 Mart'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek

09.03.2022 09:22
Son dakika haber | NATO Savunma Bakanları 16 Mart'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek

Son dakika haber... NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO ülkeleri Savunma Bakanları'nın Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmeler ışığında 16 Mart tarihinde video konferans yoluyla olağanüstü bir toplantı düzenleyecekleri duyuruldu.

NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO ülkeleri Savunma Bakanları'nın Rusya- Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmeler ışığında 16 Mart tarihinde video konferans yoluyla olağanüstü bir toplantı düzenleyecekleri duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından NATO Savunma Bakanları harekete geçti. NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO ülkeleri Savunma Bakanları'nın 16 Mart tarihinde Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmelere yönelik video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı düzenleyeceği ifade edildi. Açıklamada, düzenlenecek toplantıya ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlık edeceği bildirildi. Rusya - Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle savaşın giderek derinleşen etkilerinin ele alınması beklenen toplantıda NATO'nun hazır tutulan askeri kuvvetlerinin durumlarının görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, Ukrayna'dan gelen doğrudan hava sahasının uçuşa kapatılması ve Sovyet yapımı savaş uçaklarının tahsis edilmesi gibi konulara sıcak bakmayan NATO'nun alternatif destek olanaklarını da görüşmesi bekleniyor.

(Mustafa Ulusoy/ İHA)

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Ukrayna, Rusya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | NATO Savunma Bakanları 16 Mart'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek - Son Dakika


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