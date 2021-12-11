Dünürlerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Denizli'de damadına tokat attığı gerekçesiyle dünürü tarafından silahla vurularak öldürülen kişinin, aynı saldırıda ağır yaralanan kardeşi de yaşama 1 gün tutunabildi.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma İ., 2 ay önce kaçarak Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşanan Can İ., ile evlendi. Çiçeği burnunda çift arasında, kısa sürede tartışmalar yaşanmaya başladı. Bu tartışmaların sonuncusunda eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Fatma İ., Uşak'ta yaşanan ailesini arayarak yaşananları aktardı.

Kızının şiddet gördüğünü öğrenen baba Abdulbari Koran, kardeşi Ferman Koran ile oğlu Murat Koran'ı yanına alarak Bekilli Sanayi Sitesi'nde lastikçilik yapan dünürü Gürcan İ'nin iş yerine geldi. Babasıyla birlikte aynı iş yerinde çalışan damadı Can İ. ile konuşmaya başlayan Abdulbari Koran, konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine damadına tokat attı.

Oğlunun gözleri önünde tokatlanmasını hazmedemeyen Gürcan İ., "Sen benim oğluma nasıl vurursun" dedikten sonra, yanında bulundurduğu silahla dünürlerine rastgele ateş etti. Ardı ardına ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Abdulbari K., Ferman Koran ve Murat Koran'a isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı baba Abdulbari Koran, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

Durumu ağır olan Ferman Koran ile hayati tehlikesi bulunmayan Murat Koran, ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada durumu ağır olan ve kan kaybeden Ferman Korandan acı haber geldi. Ferman Koran'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - DENİZLİ