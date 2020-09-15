Son dakika haber... OGM'den Giresun'daki 236 haneye ORKÖY hibe desteği - Son Dakika

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce (OGM) Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören 236 haneye 5 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Giresun Dereli'de 22 Ağustos Cumartesi günü yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, OGM öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı kuruluşları ve ormancılık sektör temsilcileriyle birlikte başlatılan 'Geçmiş Olsun Giresun' adlı yardım kampanyası ile toplanan 10 milyon 635 bin liranın afetzedelere dağıtımı OGM tarafından yapılmaya başlandı. Afetzedelere yardım elini uzatan OGM, 62 orman köyünde hasar tespit çalışmaları yaptı. Tespit çalışmaları neticesinde, ev müştemilatı ve hayvan zararında 139 hane, yıkılmış ve yıkılacak ev hasarında 97 hane olmak üzere toplam 236 hane tespit edildi. Zararları tespit edilen hanelere OGM ekipleri bugüne kadar 5 milyon TL Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) hibe desteği sağladı. OGM'nin 5 milyon TL ile katkıda bulunduğu 'Geçmiş Olsun Giresun' yardım kampanyasına Balıkçılık Genel Müdürlüğü 1 milyon 850 bin TL, Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü 500 bin TL, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 335 bin TL gıda çeki, Hayvancılık Genel Müdürlüğü 200 bin TL ve 50 ton kutu süt, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 bin TL ile katkı sağlarken, ormancılık sektöründen yer alan; Starwood 1 milyon 500 bin TL gıda çeki, Kastamonu Entegre 500 bin TL, Kronospan A.Ş 250 bin TL, MDF Yonga Levha DRN 100 bin TL, Çamsan Parke Firması 100 bin TL, Peli 50 bin TL ve Hayat Kimya 300 bin adet maske yardımında bulundu. Hazırlanan 30 bin adet yardım çekinin 11 bin 592 adedi afetzedelere ulaştırıldı. Bugüne kadar Espiye ilçesinde 2 bin 450, Dereli ilçesinde 5 bin 712, Merkez ilçede bin 150 ve Tirebolu ilçesinde 2 bin 280 kişiye teslim edilen yardım çeklerinin kalan kısmı için de orman köylüsüne dağıtımı devam ediliyor.