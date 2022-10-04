Son Dakika | Öldürülen müzisyenin annesi: Sevgi dolu oğlumu yok ettiler - Son Dakika
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Son Dakika | Öldürülen müzisyenin annesi: Sevgi dolu oğlumu yok ettiler

04.10.2022 15:21

Son dakika haber: Öldürülen müzisyenin annesi: Sevgi dolu oğlumu yok ettilerANKARA'da sahne aldığı eğlence mekanında tartıştığı grup tarafından boğazı kesilerek öldürülen müzisyen Onur Şener'in (45) annesi Leyla Şener, "Sevgi dolu oğlumu yok ettiler.

Öldürülen müzisyenin annesi: Sevgi dolu oğlumu yok ettiler

ANKARA'da sahne aldığı eğlence mekanında tartıştığı grup tarafından boğazı kesilerek öldürülen müzisyen Onur Şener'in (45) annesi Leyla Şener, "Sevgi dolu oğlumu yok ettiler. İnsan değil onlar. Bir şarkı için oğlumu öldüren insanlar. Bu kadar mı insan hayatı değersiz, kıymetsiz. Nasıl bir ruh hali? Şarkı uğruna olur mu?" dedi.

Cumartesi gece saatlerinde Mutlukent Mahallesi 1946 Sokak'taki eğlence mekanında meydana gelen olayda müzisyen Onur Şener ile mekanda eğlenen grup arasında tartışma çıktı. Onur Şener, şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini isteyen İlker Karakaş'a "İşime karışma" dedi. Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralandı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya karışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettiş İlker Karakaş, Ali Gündüz ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'de elektrik mühendisi Semih Soyalp ile yanlarında bulunan Jale E. ve Gözde G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Jale E. ve Gözde G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Dün çocuklarını son yolculuğuna uğurlayan Leyla ve Erhan Şener çifti, bugün oğullarının, ölümünden önce haftanın 3 günü kendisinde kalan 5,5 yaşındaki kızı Ceyla ve sahiplendiği 3 köpeği ile yaşadığı evde taziyeleri kabul etti. Onur Şener'in evin arka bahçesinde park halindeki motosikletinin üzerine karanfil bırakılıp, bahçe duvarına da fotoğrafı asıldı. Yine evin giriş kapısına da Onur Şener'in kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı asıldı.

'ŞARKI UĞRUNA OLUR MU?'

Anne Leyla Şener, oğlunun kızına çok düşkün olduğunu belirterek, "Onur'cuğumun bir tane kızı var. Herkes bir tarafa kızı bir tarafaydı. Onun hayatıydı kızı, canıydı. Kızı da onu çok severdi. Manevi olarak değil; ama ilk evliliğinden eski eşinin bir kızı vardı. O zaman gerçekten ona da tam bir babalık yaptı, kimsenin yapmayacağı şekilde. Bir tane Ceyla'sı var oğlumun. Hiç beklemediğimiz bir şey, şoktayız. Oğlum sevgi doluydu, herkese yardım etmeye çalışırdı. Benim aslan yürekli oğlum, herkesin derdine koşardı. Hayvanseverdi. 3 tane köpeği var. Perişanlar. Böyle bir şey görmedim. Hayvanlar geliyorlar, arıyorlar onu bulamıyorlar küsüp gidiyorlar. Her gördüğüne yardım etmek isterdi. Nasıl yok ettiler benim güzel oğlumu? Sevgi dolu oğlumu yok ettiler. İnsan değil onlar. Bir şarkı için oğlumu öldüren insanlar. Bu kadar mı insan hayatı değersiz, kıymetsiz. Nasıl bir ruh hali? Şarkı uğruna olur mu? Bu insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim oğlumu benden kopardılar" diye konuştu.

'TAHAMMÜLÜ ZOR BİR ACI'

Baba Erhan Şener ise acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Erhan Şener, "Tahammül edilmesi mümkün olmayan bir acı. Allah kimseye vermesin, kimseye bu acıyı vermesin. Dünya tatlısı bir insanı kaybettim. O benim hem oğlumdu, hem yoldaşımdı, her şeyimdi. Konuşmaya bile tahammülüm yok. Oğlumun evliliğinden bir kızı var. Ayrıca eski eşinin de ilk evliliğinden bir çocuğu var. Çok severdi oğlumu o da. Oğlum ve torunum birbirlerine aşıklarda. Kızı da çok düşkündü babasına. Kısa bir süre ayrı kalsa 'babam nerede' diye sorardı" dedi.

'EĞLENMEYİ BİLMEYEN İNSANLAR KIYDI'

Onur Şener'in teyzesi Figen Karaburçak ise "Kalbi kocaman bir çocuktu. Arkadaşları, çevresi herkesle ilişki kuran biriydi. Çok arzu ediyordu bir yeri olsun, işletebilsin. Müzik hep hayatındaydı çocukluğundan itibaren ve müzikten para kazanıyordu. Kızını yapayalnız bıraktılar. Öyle bir babaydı ki ona o kadar şefkatle sarılan babaydı ki. Ben çevremde öyle bir baba görmedim. Bebekliğinden itibaren mamasını hazırlardı. Kızı çok küçükken ayrıldı eşinden. Ortak velayetle çocukla ilgileniyorlardı. Haftanın 4 günü annesi, 3 günü babasıylaydı. Öyle bir baba-kız ilişkisi görmedim ben hiç. Yavrumu babasız bıraktılar. Hayvanları sever, onları evlat gibi benimserdi. Şu an 3 köpeği öksüz kaldı. Her türlü çiçeğine bakardı, onlarla ilgilenirdi, doğayı, hayvanları ve müziği seven bir insandı. Eğlenmeyi bilmeyen, keyif almayı bilmeyen insanlar kıydılar çocuğumuza" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Ali Gündüz, Onur Şener, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Öldürülen müzisyenin annesi: Sevgi dolu oğlumu yok ettiler - Son Dakika

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