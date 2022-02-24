Son dakika haber | Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi

24.02.2022 14:50

Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildiRİZE Rize'nin Çayeli ilçesinde Devlet Hastanesi personeli otomobil çarpması sonucu ayağından yaralanan köpeği tedavi etti.

Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi

RİZE Rize'nin Çayeli ilçesinde Devlet Hastanesi personeli otomobil çarpması sonucu ayağından yaralanan köpeği tedavi etti.

Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan kuzuya yaptıkları müdahale ile gündeme gelen sağlık personeli bu kez yaralanan bir köpeğe müdahale etti. Bir otomobilin çarpması sonucu ayağından yaralanan sokak köpeğini hastane bahçesinde tedavi eden sağlık personeli, ayağından yaralanan köpeğe pansuman yaptı. Hastane personeli tarafından bir süre gözetim altında tutulan köpek daha sonra taburcu edildi.

Son dakika haber | Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi
Son dakika haber | Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi

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Devlet Hastanesi, Otomobil, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Otomobilin çarptığı sokak köpeği devlet hastanesinde tedavi edildi - Son Dakika


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