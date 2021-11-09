Son dakika! ÖZEL ÇOCUKLAR, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

KAYSERİ İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde kabrine gelen 46 öğrenci, burada dua etti, okunan Kur-an'ı Kerim'i dinledi. Proje sorumlusu İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Hüseyin Bozlak, öğrencilerinin askerlik yapamayan özel öğrenciler olduğunu belirterek, "Biz de vatanımızın bir cephesinde dualarımızla var olduğumuzu göstermek istedik"dedi.

Okul Müdürü Osman Morsümbül ise, ziyaretten dolayı öğrenciler çok heyecanlandığını ve duygulandığını kaydetti. 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir'e öğrenciler tarafından yapılan tesbih hediye edildi.