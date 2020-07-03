Ekmek israfı boyutlarının bir hayli fazla olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Nüfusun da artmasıyla birlikte günde 7 milyon ekmek çöpe gidiyor. Yani günde 8 milyon 750 bin TL'yi sadece ekmeğimizi israf ederek çöpe atıyoruz. İsrafın dinimizde, kültürümüzde, ekonomide hiçbir şekilde yeri yok. Bu bilinçle hareket edilerek israftan kaçınmalı ve ailemiz olmak üzere çevremizdeki herkesi uyarmalıyız" dedi.



Günlük ekmek israfı boyutlarının aşırı boyutlarda olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "En kutsal sayılan, küçükken bile yere düşürünce 3 kere öptüğümüz ekmek, eskilerimizin her bir kırıntısını dahi değerlendirdiği ekmeğin israf boyutu maalesef günümüzde çok büyüt boyutlara ulaştı. Günde 7 milyon adete çok yakın miktarda ekmek israf ediliyor. Bu da 1,25 liralık bir adet ekmekten kabaca hesap yapılırsa yılda yalnızca 3 milyarı aşkın bir bedelin çöpe gitmesi ile birlikte israf ediliyor. Oysaki kültürümüz, dinimiz, ekonomimiz asla israfa yer bırakmaz. Ekmek parası için çalışılır. Ekmek kutsaldır. İsrafın ulaştığı bu boyutlar ile yılda 300 adet 40 derslikli bir lise yaptırılabilir" diye konuştu.



"Pandemi dönemde evde ekmek yapımı da arttı"



Evde ekmek yapımlarının artmasına rağmen israfın aynı kaldığını hatırlatan Palandöken, "Mart ayında Google'da evde ekmek yapımı cümlesinin aratılma sayısı bir önce aya göre 100 kat arttı ve evde ekmek yapımı tarifleri videoları 3 milyondan fazla izlendi. Un, maya, kabartma tozu gibi ürünlerin satışında patlama yaşanırken, ekmek satışları yüzde 20'nin üzerinde azaldı. Fakat israfın boyutları değişmedi. Evde de yapsak, fırından da alsak, ekmek israfı devam ediyor. Bakanlığın ve çeşitli kurumların yaptığı israfı önlemeye yönelik kampanyalar reklam amaçlı yapılmıyor. Daha duyarlı ve bilinçli olarak hareket etmeliyiz ve hem cebimizi hem ekonomimizi düşünerek yiyebileceğimiz kadar ekmek almalıyız. Kalan ekmeği köfte, tatlı gibi birçok yerde kullanarak değerlendirmeliyiz" dedi. - ANKARA