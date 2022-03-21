Son dakika haber... Papa Franciscus, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber... Papa Franciscus, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

21.03.2022 16:39
Son dakika haber... Papa Franciscus, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

Son dakika haberi: Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa Franciscus ile Avn'ın sabah saatlerinde bir araya geldikleri bildirildi.

Avn'ın Papa'dan sonra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile de görüştüğü belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Vatikan dışişleri yetkilileriyle yaptığı toplantıda, bu yıl 75. yılı kutlanan Vatikan-Lübnan ilişkilerinin öneminin vurgulandığı, ülkedeki ciddi sosyo-ekonomik sorunların ve mültecilerin durumunun üzerinde dikkatle durulduğu ifade edildi.

Ülkede yaklaşan seçimlerin ve farklı dini grupların bir arada yaşamasını güçlendirmeye katkıda bulunacak reformların da değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın Vatikan'daki temaslarında, 4 Ağustos 2020'deki Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet ve hakikat talebine de atıfta bulunulduğu belirtildi.

Bu arada İtalyan basını, Papa ile Avn'ın görüşmenin yaklaşık 25 dakika sürdüğünü yazdı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Papa Franciscus, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü - Son Dakika


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