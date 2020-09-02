Son dakika haber... Peru, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 29 bin 68'e, Kolombiya'da 20 bin 52'ye, Dominik Cumhuriyeti'nde 1738'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 124 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 68'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 92 artışla 657 bin 129'a, iyileşenlerin sayısı 471 bin 599'a ulaştı.

Kolombiya'da ölü sayısı 20 bini aştı

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 389 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 52'ye yükseldi.

Vaka sayısının 8 bin 901 artarak 624 bin 69'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 10 bin 82 artışla 469 bin 557 oldu.

Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 artarak 1738'e, vaka sayısı ise 264 artarak 94 bin 979'a ulaştı.