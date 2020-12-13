Son dakika haber | Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: "Boşuna zahmet edip yazma" - Son Dakika

Son dakika haber | Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: "Boşuna zahmet edip yazma"

13.12.2020 19:31
Son dakika haber | Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap:

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER'den yanıt geldi.

Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" şeklinde yanıt verdi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER'e şikayet etmekle tehdit etmişti. Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" diyerek tehdit etmişti. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber | Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma
Son dakika haber | Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Halkla İlişkiler, Kahramanmaraş, Evren, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: 'Boşuna zahmet edip yazma' - Son Dakika


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