Vatandaşlartan CİMER'e başvuru: Togg'ta, TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulsun - Son Dakika
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Vatandaşlartan CİMER'e başvuru: Togg'ta, TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulsun

01.11.2022 19:02

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un üretim bandından inmesi sonrası vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni mesaj yağmuruna tuttu. Bazı vatandaşlar Togg satışında TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulmasını talep ederken, bazı vatandaşlar da Gemlik Kampüsü'nde çalışmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretime başlanması sonrası birçok vatandaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine başvuruda bulundu. Başvurularda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajları yer aldı.

CİMER'E ÇOK SAYIDA MESAJ YAĞDI

Erdoğan tarafından 29 Ekim'de TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışının yapılması ve Togg'un ilk aracının üretim bandından indirilmesinin ardından CİMER'e çok sayıda mesaj ve başvuru gönderildi. Başvurularda, yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg'un Türkiye adına gurur verici olduğu ifade edildi. Ayrıca vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin vizyon projesi Togg için teşekkür etti.

GEMLİK KAMPÜSÜ'NDE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYENLER VAR

Mesajlarda bazı taleplere de yer verildi. Vatandaşlar, engellilere sağlanan ÖTV indiriminin Togg için de geçerli olmasını istedi. Bazı vatandaşlar, TOGG Gemlik Kampüsü'nde çalışmak istediklerini belirtti. Başvurularda, satış politikaları ile sürece yönelik görüşler yer aldı. Bazı vatandaşlar, Togg satışında TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulmasını talep etti.

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"İNSAN SELİNİ GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM"

Ankara'dan başvuru yapan bir vatandaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, Togg açılışını izliyorum ve sevinçten ağlıyorum. Bu gurura ve sevince kavuşmamızı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Siz ilk arabayla hareket ettiğinizde milli arabamızın arkasındaki insan selini görünce çok duygulandım." mesajını paylaştı.

"TOGG FUTBOL MAÇLARINDA SERGİLENSİN" ÖNERİSİ

Kırıkkale'de yaşayan engelli bir kişi de Togg'un engelliler için bir umut ışığı olduğunu aktardı. Mersin'deki omurilik felçli bir vatandaş Togg satın alma arzusunu iletti. Ankara'da yaşayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu bir öğrenci, Türkiye'ye ve Türk milletine katkıda bulunmak amacıyla Togg'un üretiminde yer almak istediğini kaydederek CİMER'e, "Cumhurbaşkanı'mızın gençlerin yanında olduğunu biliyorum. 18 yaşında hayalleri olan bir gencim. Reis'ten burs istemiyorum, çalışıp iş gücüne katkıda bulunmak istiyorum." mesajını iletti. Togg'un renklerine yönelik önerilere yer verilen bir başvuruda ise Togg'un İznik çinisi mavisi renginde de üretiminin yapılması talep edildi. Bir başvuruda Togg'un futbol takımlarının sponsoru olması, takım formalarının üstünde Togg'un ambleminin ve isminin yer alması, uluslararası müsabakalarda ise Togg'un sergilenmesi önerildi.

ERDOĞAN'IN GİYDİĞİ TOGG MONTUNU HEDİYE İSTEDİLER

Bir başvurucu ise "Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, eşiniz Emine Erdoğan hanımefendi ile verdiğiniz pozu ve Togg logosu olan montunuzu eşim çok beğendi. Sizden hoşgörünüze sığınarak bu montu istirham ediyorum. Eşime hediye ettiğimde çok mutlu olacaktır." mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG Kampüsü'nün açılışında giydiği montu istedi.

Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşlartan CİMER'e başvuru: Togg'ta, TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulsun - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaşlartan CİMER'e başvuru: Togg'ta, TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulsun - Son Dakika
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