Altun: İşitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız da CİMER'e başvurabilecek

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Yarından itibaren işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız da CİMER'e kolaylıkla başvuru yapabilecek" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Engelsiz yaşam, engelsiz erişim, engelsiz iletişim… Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir ihtimam gösterdiği ve her zaman desteklediği engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için yaptığımız çalışmalara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. 'Engelsiz CİMER' parolasıyla daha önce görme engelli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz uygulamayı şimdi de işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız için güncelledik. Yarından itibaren işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız da CİMER'e kolaylıkla başvuru yapabilecek" ifadelerini kullandı.