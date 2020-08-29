Son dakika haber: Rize'de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı

Son dakika gündem haberi... Rize'de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldıRİZE'de geçen ay 2 kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan sel ve heyelan felaketinin ardından, Çayeli ilçesinde dere yataklarında bulunan riskli 4 iş yerinin yıkımı tamamlandı.

Rize'de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı RİZE'de geçen ay 2 kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan sel ve heyelan felaketinin ardından, Çayeli ilçesinde dere yataklarında bulunan riskli 4 iş yerinin yıkımı tamamlandı. Rize'de, 14 Temmuz tarihinde metrekareye düşen 263 kilogram yağış, can kayıplarının yaşandığı sel ve heyelanlara neden oldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı felakette, 125 kişi de mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Çayeli ilçesinde de etkili olan sağanak sonrası Şairler Deresi taştı, cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, otomobiller hasar gördü. Sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eskipazar Mahallesi'nde dere yatağındaki yapıların kaldırılması talimatını verdi. Ekipler dere yatağında yer alan ve selde hasar gören 4 iş yerinin yıkımını tamamladı.

Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:06 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Rize'de dere yatağında bulunan 4 iş yeri yıkıldı - Son Dakika

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