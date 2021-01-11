Son dakika haber... Safranbolu Belediyesi Özel Medikar Hastanesi ile protokol imzaladı - Son Dakika

Son dakika haber... Safranbolu Belediyesi Özel Medikar Hastanesi ile protokol imzaladı

11.01.2021 15:58
Son dakika haber... Safranbolu Belediyesi Özel Medikar Hastanesi ile protokol imzaladı, System.String[]

Son dakika haberi: Safranbolu Belediyesi ve Özel Medikar Hastanesi arasında, Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi imzalandı.

Safranbolu Belediyesi ve Özel Medikar Hastanesi arasında, Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi imzalandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Özel Medikar Hastanesi Kurumsal İlişkiler Müdürü Fehmi Ramazanoğlu ile aralarında imzalanan Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi ile belediye personelinin ve birinci derece yakınlarının, hastane'nin poliklinik muayene hizmetlerinde uygulamış olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hasta payı fiyatları üzerinden, yüzde 15 indirimli tedavi olabilmeleri sağlandı.

Özel Medikar Hastanesi'nde muayene olabilmek için, belediye çalışanlarının personel olduğunu gösteren kimlikleri, bakmakla yükümlü oldukları eşleri ve çocukları olduğuna dair belge ibraz etmeleri gerekecek. Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında, Ağız ve Diş Sağlığı, Check Up taramaları kapsam dışında olup, ameliyat ve otelcilik hizmetlerin de ise uygulamış olduğu SGK hasta payı fiyatları üzerinden personele ve birinci derece yakınlarına yüzde 10 indirim sağlanacak.

Belediye personelinin, eş ve çocuklarının hastane tarafından muayene ve tedavilerinin indirimli olarak yapılacağından memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Köse, "Özellikle SGK ya bağlı hastanelerin korona virüs sürecinde yoğun olmalarından dolayı, çalışanlarımızın hastalığı kapma riskini azaltmak amacı ile imzaladığımız sözleşmenin her iki kuruma da hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KARABÜK

Son dakika haber... Safranbolu Belediyesi Özel Medikar Hastanesi ile protokol imzaladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Medikar Hastanesi, Safranbolu, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Safranbolu Belediyesi Özel Medikar Hastanesi ile protokol imzaladı - Son Dakika


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