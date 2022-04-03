Son dakika haber! Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler - Son Dakika
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Son dakika haber! Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler

03.04.2022 13:39
Son dakika haber! Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Nihat ve Emine Tekgümüş çifti, ocakta unuttukları yemek nedeniyle çıkan yangında dumandan etkilendi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Nihat ve Emine Tekgümüş çifti, ocakta unuttukları yemek nedeniyle çıkan yangında dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü, hastaneye kaldırılan çifti tedaviye alındı.

Yangın Esentepe Mahallesi'nde sahur vakti çıktı. Nihat ve Emine Tekgümüş çifti sahura kalktıklarında ocağa ısınması için yemek koydular. Ocakta unutulan yemeğin alevlenmesi sonrasında mutfakta bir anda yangın çıktı ve eşyalar yanmaya başladı. Yangına müdahale etmeye çalışan çift, çıkan dumandan etkilendi.

Komşuları tarafından çağrılan İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, dumandan etkilenen çift Körfez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İtfaiye, Yangın, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sahurda ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilendiler - Son Dakika


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