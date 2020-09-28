Son dakika haber... Sakarya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 10 kilo esrar bulundu - Son Dakika

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 kilo 180 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaali Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Jandarma İstihbarat'a bağlı Narkotik Timleri, gelen ihbar üzerine Caferiye Mahallesi'ndeki eve operasyon gerçekleştirdi. S.G.'nin oturduğu evde yapılan aramalarda, 9 kilo 225 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon anında gelen M.A. ise satın alacağı esrarı kavanozlara doldururken, suçüstü yakalandı. M.A.'nın olay yerine geldiği araçta yapılan aramalarda da 955 gram kubar esrar bulundu. Toplam 10 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda S.G. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.