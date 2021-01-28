Son dakika haber! Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber! Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu

28.01.2021 19:57
Son dakika haber! Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haberler: Samsun'da 42 gündür haber alınamayan kadının ormanlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, sevk hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da 42 gündür haber alınamayan kadının ormanlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, sevk hakimlikçe tutuklandı.

Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Arzu Aygün'ün (35) yakınları, Denizevleri Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı.

Polis, Aygün ile yaşadığı öne sürülen M.C'yi gözaltına aldı.

M.C, emniyetteki ifadesinde Aygün'ü öldürdüğünü, cesedini Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde ormanlık alana attığını itiraf etti.

Olay günü Aygün ile Terme sahiline gezmeye gittiklerini belirten M.C, "Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Arabadan indik, o sırada tartışmamız alevlendi. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım." ifadelerini kullandı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, kadının cesedini ormanlık alanda buldu. Aygün'ün cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna zanlı, "Pişmanım" diye yanıt verdi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis Merkezi, Aralık, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika


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