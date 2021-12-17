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Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Küçük Hayvan Hastanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Küçük Hayvan Hastanesi'nin açılışını yaptı

17.12.2021 10:32

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi bünyesindeki Küçük Hayvan Hastanesi'nin resmi açılışını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi bünyesindeki Küçük Hayvan Hastanesi'nin resmi açılışını yaptı.

Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'da, Selçuk Üniversitesini ziyaret etti. Varank, SÜ Veteriner Fakültesi bünyesindeki Küçük Hayvan Hastanesi'nin resmi açılışı törenine katıldı.

Yerel yönetimlerin bütün sokak hayvanlarının tedavi ve ameliyatlarını da Küçük Hayvan Hastanesi'nde yaptırdığını belirten Varank, "Yerel yönetimlerle üniversitenin çok güzel bir iş birliği var. Ben böyle kapsamlı bir hastanenin, küçük hayvan hastanesinin Konya'mızda olmasından gurur duydum. İnşallah biz çevreye ve hayvanlara saygımızı, onlara sevgimizi de bu şekilde göstermiş oluyoruz." dedi.

Küçük Hayvan Hastanesi'ndeki birimleri inceleyen Varank'a, SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, SÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu, Küçük Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Erdem, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Varank'a Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.

24 saat hizmet veriliyor

Türkiye'nin en büyük hayvan hastanelerinden olan 11 bin metrekare kapalı alana sahip binada, kedi, köpek ve egzotik hayvanların muayeneleri ve tedavileri yapılıyor.

Hastanede, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olmak üzere 30'a yakın personelin yanında araştırma görevlisi, doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile intörn öğrenciler hayvanların tedavisinde görev alıyor.

Küçük Hayvan Hastanesi'nde, kedi ve köpek ayrı ayrı olmak üzere 8 ön muayene odasında ilk muayeneleri yapılan hayvanlar, gerek görülürse dahiliye, cerrahi, doğum ve döllenme olmak üzere 4 anabilim dalına sevk ediliyor. 24 saat hizmet veren hastanede kardiyoloji, göz, diş gibi özel muayene odalarında tomografi, röntgen, ultrason, endoskopi gibi çeşitli muayene teknikleri uygulanıyor. Tam teşekküllü biyokimya laboratuvarının da bulunduğu hastanede, saat 17.00'den sonra acil kliniği hizmet veriyor.

Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Küçük Hayvan Hastanesi'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Küçük Hayvan Hastanesi'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Küçük Hayvan Hastanesi'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Küçük Hayvan Hastanesi'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Küçük Hayvan Hastanesi'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Küçük Hayvan Hastanesi'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Küçük Hayvan Hastanesi'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Küçük Hayvan Hastanesi'nin açılışını yaptı

Selçuk Üniversitesi, Mustafa Varank, Veteriner, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Küçük Hayvan Hastanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika


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