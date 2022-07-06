Sanayide çalışan küçük çocuk motosikletiyle otomobilin altında kaldı - Son Dakika
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Sanayide çalışan küçük çocuk motosikletiyle otomobilin altında kaldı

06.07.2022 21:30

Afyonkarahisar İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde babasının yanında çalışan 14 yaşındaki çocuk elektrikli motosikletle ekmek arası köfte almaya gittiği sırada kontrolünü kaybederek otomobilin altında kalarak can verdi.

Afyonkarahisar İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde babasının yanında çalışan 14 yaşındaki çocuk elektrikli motosikletle ekmek arası köfte almaya gittiği sırada kontrolünü kaybederek otomobilin altında kalarak can verdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Afyonkarahisar İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sanayide krom kaplama işi yapan Hüseyin Çevik adlı ustanın kendi yanında çalışan 14 yaşındaki oğlu İ.Z.Ç. elektrikli motosikletle ekmek arası köfte yaptırmak üzere dükkandan çıktı. Sanayideki ana cadde üzerinde motosikletle ilerleyen 14 yaşındaki çocuk, kamyonun arkasından sola geçmek üzere manevra yaptığı esnada karşıdan gelen otomobili görünce panik yaparak dengesini kaybedip motosikletle birlikte yere düşüp süründüğü esnada karşıdan gelen otomobilin altında kaldı. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri küçük çocuğa müdahale ederken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(Hayati Kanat/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sanayide çalışan küçük çocuk motosikletiyle otomobilin altında kaldı - Son Dakika

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