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Son dakika haber... SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde organ bağışı etkinlikleri - Son Dakika

Son dakika haber... SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde organ bağışı etkinlikleri

05.11.2021 09:25
Son dakika haber... SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde organ bağışı etkinlikleri

Son dakika gündem haberine göre SANKO Üniversitesi Hastanesi 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Yücel Yükse, kurum ve kuruluşların yöneticilerine ziyarette bulundu.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret eden Yüksel, organ bağışının önemine dikkat çekti.

SANKO Park AVM'de ise açılan stantta organ bağışıyla ilgili vatandaşlar bilgilendirildi.???????

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde organ bağışı etkinlikleri - Son Dakika


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