Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi - Son Dakika

Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi

23.11.2020 13:07

- Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi Evine taksinin girdiğini gören ev sahibi adam sinir krizi geçirdi Şekeri çıktığı için bayılan adamı itfaiye ekipleri ayıltmak için çaba sarf etti Evdeki Çağla Alan, "Annem tam hastalığı atlatacak diyordum, kadının kafasına...

- Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi

Evine taksinin girdiğini gören ev sahibi adam sinir krizi geçirdi

Şekeri çıktığı için bayılan adamı itfaiye ekipleri ayıltmak için çaba sarf etti

Evdeki Çağla Alan, "Annem tam hastalığı atlatacak diyordum, kadının kafasına taş yağdı"

İSTANBUL - Sarıyer'de yolcu aldıktan sonra yokuş aşağıya inen taksi, frenleri boşalması sonucu kontrolden çıkarak sokak başındaki eve girdi. Kaza sonucu şekeri çıkarak bayılan taksi şoförü yaralanırken, itfaiye ekipleri adamı ayıltmak için yoğun çaba sarf etti. Evine taksinin girdiğini göre ev sahibi ise sinir krizi geçirdi. Evde bulunan Çağla Alan ise, "Annem tam hastalığı atlatacak diyordum, kadının kafasına taş yağdı" dedi. Feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Hatemoğlu Okul Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolcu aldıktan sonra yoluna devam eden 34 THK 39 plakalı taksinin sürücüsü Selami Oflaz, sokağı dönmek istediği esnada iddiaya göre taksinin freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi, sokak başındaki eve girdi.

Genç kız ve ailesi neye uğradığını şaşırdı

Neye uğradığını şaşıran Çağla Alan ve ailesi korkuyla kendilerini dışarıya attı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takside sıkışan sürücü Oflaz'ı kurtararak kaldırıma yatırdı. Eve giren araç ise ekipler tarafından halatla bağlanıldı.

Sürücü şekeri çıkınca bayıldı, evinde taksiyi gören ev sahibi kriz geçirdi

Sağlık ekipleri olay yerine beklenildiği esnada şekerinin arttığı öğrenilen sürücü Oflaz ise bayıldı. İtfaiye ekipleri suyla yüzünü yıkayarak ayıltmaya çalıştığı adam için yoğun çaba sarf etti. O esnada ise haberi alarak olay yerine gelen ev sahibi, taksinin eve girdiğini görünce sinir krizi geçirdi. Bağırmaya başlayarak etrafa koşturan adamı komşuları güçlükle sakinleştirdi. Bir süre sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan Oflaz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Annem tam hastalığı atlatacak diyordum, kadının kafasına taş yağdı"

Kaza esnasında evde olan Çağla Alan, "Ben içeride oturuyordum, güm diye ses duydum, gök gürültüsü gibi değil baya şiddetliydi. Ondan sonra bir baktım annemin çığlığı. Annem koltuktan atlamış taksinin ışıkları yanıyordu ve duman çıkıyordu. Evimize taksi girdi. Vallahi şok oldum ya, nasıl bir süratliydi. Hiçbir açıklaması yok, çünkü yukarıdan geldi. Annem salonda yatıyordu, kendisini hastaydı. Toplamda evde 4 kişiydik, hala şoktayım. Canımıza bir şey olmadı. Annem tam hastalığı atlatacak diyordum, kadının kafasına taş yağdı" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi
Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi
Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi
Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi
Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi
Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi
Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi
Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi
Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi
Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi

İtfaiye, Sarıyer, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de dehşet anları kamerada: Freni boşalan taksi eve girdi - Son Dakika


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