SARIYER'DE MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI 2 AĞIR YARALI

SARIYER'de hatalı sollama yaptığı iddia edilen kapalı kasa minibüs, TIR'a çarptı. Kazada minibüs içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle Bahçeköy-Zekeriyaköy yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Kapanan yol nedeniyle araçlardan inen bazı öğrenciler okula yürüyerek gitti.

Kaza, Bahçeköy-Zekeriyaköy Yolu Adnan Menderes Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen kapalı kasa minibüs sürücüsü Efe Can, karşı yönden gelen demir yüklü TIR'a çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve yanındaki arkadaşı İsa Çıtak araç içerisinde sıkıştı. TIR şoförü Rıza Özarslan ise yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İki ağır yaralı hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Bahçeköy Zekeriyaköy Yolu uzun süre trafiğe kapandı. Adnan Menderes Caddesi üzerinde çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Okula geç kaldıkları için araçlardan inen bazı öğrenciler, velileri tarafından okula yürüyerek götürüldü. Kaza yapan minibüsün kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.