Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) tarafından "Gönül Yolu" projesi kapsamında şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi.

YURT-SAV tarafından bir lokantada düzenlenen programa şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Dernek Başkanı Hasan Demir, burada yaptığı konuşmada, yürüttükleri "Gönül Yolu" projesi ile bugüne kadar Sason, Kozluk ve Beşiri ilçelerinde şehitleri anma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Programlarda şehitler için Kur'an okutup dua ettiklerini aktaran Demir, bu vesileyle şehit aileleri ile gazileri bir araya getirdiklerini belirtti.

Demir, "Amacımız şehit aileleri ve gazilerimizi bir araya getirip buluşturmak, şehitlerimizi anmak." dedi.