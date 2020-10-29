Son dakika haber! Senegal'de 2 devlet bakanı görevden alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Senegal'de 2 devlet bakanı görevden alındı

29.10.2020 00:29
Son dakika haber! Senegal'de 2 devlet bakanı görevden alındı, System.String[]

Son dakika haberi... Senegal'de 2 devlet bakanının görevden alındığı bildirildi.

Senegal'de 2 devlet bakanının görevden alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından imzalanan kararla, devlet bakanlarının ve Sosyal, Çevre ve Ekonomi Konseyi Başkanı Aminata Toure'nin görevine son verildiği duyuruldu.

Buna göre, devlet bakanlığı görevlerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mahammad Boun Abdallah Dionne ve Hükümet Genel Sekreteri Maxime Jean Simon Ndiaye, kabine dışında kaldı.

Kabine değişikliği için gerekçe belirtilmezken, görevine son verilen isimlere teşekkür edildi.

Cumhurbaşkanı, Kolo Toure, Ekonomi, Senegal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Senegal'de 2 devlet bakanı görevden alındı - Son Dakika

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