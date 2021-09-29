Üye Girişi
SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA, 16 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika

SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA, 16 GÜN SONRA ÖLDÜ

29.09.2021 17:14

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarptığı Metin Uzundurukan (48), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarptığı Metin Uzundurukan (48), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 13 Eylül'de Kartepe ilçesi Maşukiye Çınarlı Mahallesi Kartepe Caddesi'nde meydana geldi. İlçede bir restoranda çalışan 1 çocuk babası Metin Uzundurukan'a yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsü çarptı. Aracın kamerasına yansıyan görüntülerde Uzundurukan, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Aracından inen sürücü dizlerine vurarak Uzundurukan'ın durumunu kontrol etti. Karşı istikametten gelen minibüstekiler de araçtan inerek yaralıya yardım etti. Çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Metin Uzundurukan, bugün yaşamını yitirdi.

16 günlük yaşam savaşını kaybeden Uzundurukan'ın cenazesi, yarın Kartepe'de toprağa verilecek.

SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA, 16 GÜN SONRA ÖLDÜ
SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA, 16 GÜN SONRA ÖLDÜ
SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA, 16 GÜN SONRA ÖLDÜ
SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA, 16 GÜN SONRA ÖLDÜ
SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA, 16 GÜN SONRA ÖLDÜ

Maşukiye, Eylül, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA, 16 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti 17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı 17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı Hong Kong, THY'nin uçuşlarını 12 Ekim'e kadar askıya aldı 17:16 Hong Kong, THY'nin uçuşlarını 12 Ekim'e kadar askıya aldı
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? 17:01 Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın 16:56 Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti 16:12 Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti
Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu 15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi 15:16 Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi

Son Dakika Haberleri
17:36 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu
17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı
17:15 Hong Kong, THY'nin uçuşlarını 12 Ekim'e kadar askıya aldı
17:14 Sürücü, trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi
17:11 Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" endişeli
17:10 Son Dakika! Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
16:58 Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" endişeli
16:45 Hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen
16:40 Yemeksepeti logo ve tasarımını değiştirdi
Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu         
17:37
İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gerginliği: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gerginliği: Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor         
17:25
12 ve 13 yaşlarındaki iki kıza zorla içki içirip cinsel tacizde bulunan çifte tutuklama 12 ve 13 yaşlarındaki iki kıza zorla içki içirip cinsel tacizde bulunan çifte tutuklama         
17:19
Sürücü, trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi Sürücü, trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi         
17:14
Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i Son ankette tüm parti seçmenleri birleşti! Yüzde 66.8'i "Enflasyonun artmasından" korkuyor         
16:56
Hakkında Hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen         
16:45
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Ankara'da Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti         
14:57
Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi         
14:41
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 17:45:31. #1.12#
SON DAKİKA: SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA, 16 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement