KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolu Tınaztepe mevkisindeki Bozkır Kavşağı'nda meydana geldı. Cihat Çağrı Pamuk (30) yönetimindeki 06 CCP 12 plakalı otomobil, Sabri Mirioğlu (58) yönetimindeki 31 DJ 323 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Cihat Çağrı Pamuk, yanındaki Pınar Pamuk (27), diğer sürücü Sabri Mirioğlu, yanındaki Kerima Mirioğlu(71) , Reşit Mirioğlu (52) ve Mehdikar Mirioğlu (48) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kerima Miroğlu, doktorların müdahelesine rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Seydişehir'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika