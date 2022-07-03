Son dakika haber... Seydişehir'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Seydişehir'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı

03.07.2022 23:30
Son dakika haber... Seydişehir'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberi: KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Seydişehir- Antalya  karayolu Tınaztepe mevkisindeki Bozkır Kavşağı'nda meydana geldı. Cihat Çağrı Pamuk (30) yönetimindeki 06 CCP 12 plakalı otomobil,  Sabri Mirioğlu (58) yönetimindeki 31 DJ 323 plakalı otomobille  çarpıştı. Kazada sürücü Cihat Çağrı Pamuk, yanındaki Pınar Pamuk (27), diğer sürücü Sabri Mirioğlu, yanındaki Kerima Mirioğlu(71) , Reşit Mirioğlu (52) ve Mehdikar Mirioğlu (48) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kerima Miroğlu, doktorların müdahelesine rağmen yaşamını yitirdi.


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Kaynak: DHA

Seydişehir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Seydişehir'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Seydişehir'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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