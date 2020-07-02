Son dakika haber! Sincan'da düğün salonu ile internet ve oyun salonları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Sincan'da 14 Şubat'ta başlayan hijyen seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan düğün salonları ile internet ve oyun salonları kapılarını yeniden açtı. Sincan Belediyesi ekipleri onlarca işletmede hijyen çalışması başlattı.



Korona virüs normalleşme aşamalarından biri daha 1 Temmuz itibarıyla hayata geçti. İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'da faaliyetine yeniden başlayan işletmelerle ilgili genelge yayınladı. Sosyal mesafe kuralı ve hijyen tedbirleri kapsamında sinema salonu, düğün salonu, internet ve oyun salonları gibi yerler kapılarını yeniden açtı. Sincan Belediyesi ekipleri de ilçede aylardır hummalı bir çalışma yürütüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 15 düğün salonu ve 55 oyun salonunda hijyen çalışması yürüttü. Ekipler söz konusu işletmelerde elle temasta olunabilecek her yeri dezenfekte etti. Zabıta ekipleri ise internet ve oyun salonlarını denetledi. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarı yazıları yapıştırıldı. Ayrıca zabıta ekipleri uyulması gereken kurallar konusunda işletme sahiplerini uyardı.



Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğüne dikkat çeken ekipler, vatandaşların kurallara uyarak söz konusu işletmelere gönül rahatlığıyla girebileceğini ifade etti. İşletme sahipleri ise desteklerinden dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti. - ANKARA