Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın

30.04.2022 11:01
Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın

Son dakika haberler... Şişecam işletmesinde korkutan yangın Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan şişecam işletmesinde LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Şişecam işletmesinde korkutan yangın

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan şişecam işletmesinde LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen tanker sürücüsünün ellerinde ve kollarında yanıklar oluştu.

Olay, sabah 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Yağlıca mevkiinde meydana geldi. Şişecam işletmesinde tanker ile LNG boşaltımı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangına ilk müdahaleyi yapmak istediği sırada ellerinde ve kollarında yanıklar oluşan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangında doğalgaz tankının vanaları ile tanker aracında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın
Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın
Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın
Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın
Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın
Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın
Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın
Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Şişecam işletmesinde korkutan yangın - Son Dakika
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