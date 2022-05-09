Şişli'de ağabeyini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şişli'de ağabeyini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

09.05.2022 14:01

İstanbul Şişli'de bir kişinin evinin terasında bıçaklanarak öldürülmüş bulunmasına ilişkin gözaltına alınan maktulün kardeşi tutuklandı.

İstanbul Şişli'de bir kişinin evinin terasında bıçaklanarak öldürülmüş bulunmasına ilişkin gözaltına alınan maktulün kardeşi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cenk Çağın Ü'nün (38) Paşa Mahallesi Kurşun Sokak'taki evinde 6 Mayıs'ta 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin inceleme başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, olay günü bir şüphelinin elinde bavulla apartmandan ayrıldığını tespit etti.

Görüntülerden şüphelinin Beyoğlu'ndaki bir otele gittiğini belirleyen ekipler, maktulün kardeşi olduğu ortaya çıkan zanlı Cem Ü'yü (28) kaldığı otel odasında yakaladı.

Odadaki aramada, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Şüpheli Cem Ü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay

Şişli ilçesi Paşa Mahallesi Kurşun Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Cenk Çağın Ü'ye ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, dairede kimseyi bulamayınca çatı katını kontrol etti. Ekipler, yerde hareketsiz buldukları Cenk Çağın Ü'nün bıçaklanarak öldüğünü belirledi.

Şişli'de ağabeyini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Şişli'de ağabeyini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Şişli'de ağabeyini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Şişli'de ağabeyini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de ağabeyini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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