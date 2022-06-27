Alınan bilgilere göre, İrfan Ç. yönetimindeki 16 N 4343 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir karayolu 10. kilometresinde kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile Feride, Funda Nur ve İremsu Ç. yaralandı.

Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Siverek'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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