Son dakika haber... Sobadan sızan gazdan ölen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Önceki gün merkeze bağlı Hacıabdullah Kasabası Boğaziçi Mahallesi'nde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nagihan Takkun kılınan cenaze namazının ardından kasaba mezarlığında toprağa verildi. Çocukları Selahattin (9), Nuh ve Sinem'inin tedavilerinin Konya Tıp Fakültesinde devam ettiği öğrenildi.

Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım