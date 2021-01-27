Son dakika haber... Sobadan sızan gazdan ölen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haber... Sobadan sızan gazdan ölen kadın toprağa verildi
27.01.2021 12:56
Son dakika haber: Sobadan sızan gazdan ölen kadın toprağa verildi Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatım kaybeden 3 çocuk annesi Nagihan Takkun gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sobadan sızan gazdan ölen kadın toprağa verildi
NİĞDE - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatım kaybeden 3 çocuk annesi Nagihan Takkun gözyaşları arasında toprağa verildi.
Önceki gün merkeze bağlı Hacıabdullah Kasabası Boğaziçi Mahallesi'nde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nagihan Takkun kılınan cenaze namazının ardından kasaba mezarlığında toprağa verildi. Çocukları Selahattin (9), Nuh ve Sinem'inin tedavilerinin Konya Tıp Fakültesinde devam ettiği öğrenildi.
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