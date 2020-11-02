Son dakika haber... Söke'de ulaşım ağına yeni yollar kazandırılıyor, yol sorunu sona eriyor - Son Dakika

Son dakika haber... Söke'de ulaşım ağına yeni yollar kazandırılıyor, yol sorunu sona eriyor

02.11.2020 17:44
Son dakika haber... Söke'de ulaşım ağına yeni yollar kazandırılıyor, yol sorunu sona eriyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Söke'de yol yenileme çalışmaları hızla devam ederken, Söke Belediyesi ulaşım ağına yeni yolların kazandırılmasına devam ediyor.

Söke'de yol yenileme çalışmaları hızla devam ederken, Söke Belediyesi ulaşım ağına yeni yolların kazandırılmasına devam ediyor.

"91. Sokak Çift Yönlü Olarak Ulaşım Ağına Kazandırıldı"

Yenikent Mahallesi'nde bulunan 91. sokak yeniden revize edilirken; adeta Söke ulaşımına yeniden kazandırıldı. İlçenin fakülteler bölgesinde yer alan ancak daha önce çok sağlıklı şekilde kullanılamayan 91. sokak'ta yapılan çalışmayla gidiş-geliş yönünde yeni yol kazandırıldı. Söke Belediyesi Şantiye ekiplerince yapılan yol çalışması bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da büyük beğenisini kazandı. Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, çevrede yaşayan vatandaşlarla da sohbet etti. Planlarda olan yolları Söke'ye kazandıracaklarını belirterek sözlerine başlayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Yolu açtık. Daha önce çevre sitelerde yaşayan vatandaşlar araçlarıyla buradaki kafeler bölgesine geldiklerinde sıkıntı yaşıyorlardı. Park eden araçlarla birlikte tek yöne düşen bir yol oluyordu. Burada çift yönlü yol uygulamasıyla trafik oldukça rahatlayacak, ayrıca yapılan refüj ile güzel bir görünüme kavuştu" dedi.

Çevrede işletmecilik yapan vatandaşlar ilk başlarda kızdıklarını ancak yapılınca ortaya çok güzel bir çalışmanın çıktığını belirterek; "Gerçekten çok güzel oldu. Başkanımız Levent Tuncel ve Belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Burada trafiğin yanında suların birikmesi de sıkıntı oluyordu. Bu alan boğulmuşluktan kurtuldu" diye konuştular.

"Adil Azbazdar sokakta yenileniyor"

Diğer taraftan Atatürk Mahallesi Adil Azbazdar Sokak'ta da yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Söke'nin en işlek alternatif yollarından olan Ticaret Lisesi'nden İmam Hatip Lisesi'ne kadar uzanan yol, yepyeni hale geliyor. Bu hafta sonuna kadar yol yenileme çalışmasının tamamlanacağı belertilen Adil Azbazdar Sokak'ta önümüzdeki hafta kaldırım yenileme çalışmasının da tamamlanacağı belirtildi.

Bu yol çalışmalarını da yerinde inceleyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Yol yenileme çalışmalarımız planladığımız şekliyle devam ediyor. Sökemize hayırlı olsun" dedi.

Ayrıca; Söke'ye bağlı Sarıkemer ve Güzeltepe Mahallelerinde de yol yapım çalışmalarının devam ettiği, Söke Belediyesi ekiplerinin eş zamanlı dört farklı noktada yol yapım çalışması yaptığı ifade edildi. - AYDIN

Son dakika haber... Söke'de ulaşım ağına yeni yollar kazandırılıyor, yol sorunu sona eriyor
Son dakika haber... Söke'de ulaşım ağına yeni yollar kazandırılıyor, yol sorunu sona eriyor
Son dakika haber... Söke'de ulaşım ağına yeni yollar kazandırılıyor, yol sorunu sona eriyor

Söke Belediyesi, Yol Çalışması, Yenikent, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Söke'de ulaşım ağına yeni yollar kazandırılıyor, yol sorunu sona eriyor - Son Dakika


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