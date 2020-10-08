Son dakika haber | - Şule İdil Dere davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika haber | - Şule İdil Dere davasında gerekçeli karar açıklandı

08.10.2020 12:07

Son dakika haberler... - Şule İdil Dere davasında gerekçeli karar açıklandı Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davada verilen kararın gerekçesi açıklandı.

- Şule İdil Dere davasında gerekçeli karar açıklandı

İSTANBUL - Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davada verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan kamyon şoförünün yanında gözlemci bulunmadan ve arka tarafı yeterince kontrol etmeden geri manevra yaptığı sırada genç kıza çarptığı, kazanın meydana gelebileceğini öngördüğü belirtildi.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda 13 Mayıs 2016 tarihinde hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin hafriyat kamyonu şoförü ile 6 sanığın yargılandığı dava 4 yılın sonunda karara bağlanmıştı.

Davaya bakan Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği karara ilişkin gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, beraat eden Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım'ın kazayla ilgili bir sorumluluklarının olmadığı belirtildi.

"Kazanın meydana gelebileceğini öngördü"

Kararda, kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın gözlemci olmadan ve aracın büyüklüğünü dikkate almadan geri geri manevra yaptığı, bu sırada herhangi bir gözlemcinin bulunmadığı, aracın arkasından geçmekte olan genç kızı fark etmediği ve çarparak ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Kamyon şoförü Kılıç'ın çalışma yapılan alanda yanında gözcü bulunmadan, arka tarafı yeterince kontrol etmeden, geri geri gelerek seyir halinde olduğu, aracın arka tarafından yayaların geçtiğini gördüğü, buna rağmen aracı sürmeye devam ettiğinin kaydedildiği kararda, sanığın kaza meydana gelebileceğini öngördüğü, neticeyi isteyerek eylemde bulunduğuna ilişkin delil bulunmadığı vurgulandı.

"Yeterli denetim ve gözetimi yapmadılar"

Gerekçeli kararda, ceza alan diğer sanıkların çalışma alanında yeterli denetim ve gözetim yapmadıkları, tehlikelere karşı gerekli tedbirleri almadıkları belirtildi.

Dosya üst mahkemede

Şule İdil Dere'nin ailesi, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Dilekçede, kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın "olası kastla öldürme" suçundan, diğer sanıkların ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan cezalandırılmalarını talep edildi.

Ne Olmuştu?

Üniversite öğrencisi Şule İdil Dere, 13 Mayıs 2016 tarihinde Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya yolunda yürüdüğü sırada Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle Mümin Kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kamyon şoförü ve 6 kişi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

4 yıl süren yargılama sonucunda mahkeme, hafriyat kamyonu şoförü sanık Mümin Kılıç'ı "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İSTAÇ A.Ş.'nin yetkili ortağı İbrahim Ruhi Kelleci hakkında "taksirle ölüme neden olma" 42 bin 400 lira adli para cezası veren mahkeme, iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı hakkında ise aynı suçtan 26 bin 425 lira adli para cezasına mahkum etmişti. Diğer sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Celal Yıldırım hakkında ise mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat karar verilmişti.

Son dakika haber | - Şule İdil Dere davasında gerekçeli karar açıklandı
Son dakika haber | - Şule İdil Dere davasında gerekçeli karar açıklandı
Son dakika haber | - Şule İdil Dere davasında gerekçeli karar açıklandı
Son dakika haber | - Şule İdil Dere davasında gerekçeli karar açıklandı

Üniversite, Kadıköy, Karar, İdil, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | - Şule İdil Dere davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Facebook, hasır sepetteki soğan reklamını cinsel içerikli bularak yayından kaldırdı Köylülerin 'füze' sandığı Türk mucidin projesine Kanada'dan yatırım teklifi geldi G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Dolu korkusu nedeniyle kapalı otoparklarda yer kalmadı Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu
Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı         
12:06
Son Dakika! Ermenistan tarafından atılan 2 füze, Azerbaycan'ın Berde kentinde bir eve düştü: 5 yaralı Son Dakika! Ermenistan tarafından atılan 2 füze, Azerbaycan'ın Berde kentinde bir eve düştü: 5 yaralı         
11:24
Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı         
11:20
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti         
10:36
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!         
10:32
Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar         
10:28
Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu         
10:14
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti         
08:16
Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü         
08:08
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 12:22:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | - Şule İdil Dere davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei