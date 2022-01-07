Son dakika haber... Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sultanbeyli'de kağıt helva üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi İbn-i Sina Sokak'taki AYTOP Gıdacılar Sitesi'nde kağıt helva üretimi yapan iki katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince site içerisinde önlem alınırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın iş yerinde hasara yol açtı.