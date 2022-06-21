Son dakika haber... Şüpheliye gözaltı sırasında jandarma havaya ateş açtı, valilik açıklama yaptı

VAN'da 5 ayrı suçtan aranan M.E.A.'nın yakalandığı operasyonda, jandarmanın havaya ateş açması, sosyal medyada farklı yansıtılınca Van Valiliği açıklama yaptı. Valilik, yakalanan şüphelinin yakınlarının jandarmaya ait araçlara taş attığını, jandarmanın da kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını bildirdi.

Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Oniki Dere Mezrası'nda, 'PKK/KCK terör örgütü mensubu olma', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten öldürme' ve 'iş-çalışma hürriyetini ihlal' suçlarından aranan M.E.A.'nın yakalanması için dün operasyon düzenlendi. M.E.A. yakalanıp gözaltına alınırken, yakınları ise jandarma araçlarına taş attı. Bunun üzerine kalabalığın dağıtılması için jandarma havaya ateş açtı. Durumun sosyal medyada farklı yansıtılması nedeniyle Van Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şöyle denildi: "Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere Mezrası'nda bir şahsın yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açması bazı sosyal medya hesaplarından farklı yansıtılmıştır. Olay, 20 Haziran 2022 günü kasten adam öldürme, 'PKK/KCK terör örgütü mensubu olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş-çalışma hürriyetini ihlal suçu' olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir. M.E.A.'nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından jandarma araçlarına taş atılması üzerine, jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevki yapılmıştır. Şüpheli M.E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."