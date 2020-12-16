Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda koronavirüs sessizliği - Son Dakika

Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda koronavirüs sessizliği

16.12.2020 11:09
Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda koronavirüs sessizliği, System.String[]

BEYAZIT'taki Tarihi Sahaflar Çarşısı koronavirüs nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

BEYAZIT'taki Tarihi Sahaflar Çarşısı koronavirüs nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. Pandemi ve internet satışlarının kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen çarşı esnafı, "O eski cıvıl cıvıl sahafları biz de özledik. Neredeyse iş yapmıyoruz. İnternet satışları bizi mahvetti" dedi.

Tarihi Sahaflar Çarşısı koronavirüs nedeniyle sessizliğe gömüldü. Yıllardır çarşıda kitap satan esnaf, çarşının tarihi boyunca en boş günlerini geçirdiğini söylüyor. Pandemi ile birlikte internet üzerinden yapılan kitap satışları da çarşı esnafını zora sokmuş durumda. Bazı kitap satıcıları ise süpermarketlerin bile kitap satıyor olmasının, kendi satışlarını olumsuz etkilediğini söylüyor. Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda günlerin boş geçtiğini belirten esnaf, çarşının eski günlerini özlüyor. Sahaflar Çarşısı'na kitap almaya gelen bazı müşteriler ise, "Pandemiyi fırsat bildik, daha boş olur diye geldik" dedi.

"SEZONDA BİR ÖĞRENCİYE SATTIĞIMIZ KİTABİ AKŞAMA KADAR SATAMIYORUZ"

Yıllardır Beyazıt'taki Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda kitap satan Hayrullah Uraz, internet satışlarının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Uraz, "Sakin, çünkü talebe yok. Üniversiteler kapalı. Salgın nedeniyle tabi. Ekim ayında iş yapmıştık tabi talebe geldi yani 1 ay kadar. Ondan sonra bir anda bıçak gibi kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamaları da oldu tabi. Onun da etkisi var. Bekliyoruz bakalım. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Normalde iş yaptığımız zamanlar bu zamanlar. Talebenin bol olduğu zamanlardı. Şimdi sezonda bir öğrenciye sattığımız kitabı akşama kadar satamıyoruz. Öyle bir düşüklük var. İnternet de etkili oldu tabi. Ben bile internetten alışveriş yaptım yani. Bu zamana kadar hiç yapmamıştım. Ben işe başladığımda sahaflar çarşısı dışında kitapçı yoktu İstanbul'da. Yani 40 sene önce. Şimdi her taraf kitapçı." dedi.

"İNTERNET BİZİ MAHVETTİ"30 yıldır sahaf olan Serdar Sarıyar, "30 yıldır buradayım ben. Eskiyle arada dağlar kadar fark var. Nasıl anlatayım ki? Bitik, yani işler durgun. İş yok güç yok beklemedeyiz. İnternet zaten bizi mahvetti. O kalabalık cıvıl cıvıl sahaflar artık yok. Kimse aramasın eskileri. Yeni günlere bakıyoruz. Okullar da kapandı her yer kapandı. Eskiyi çok özlüyoruz. Herkes internetten alışveriş yapıyor. Buraya gelip kitap almıyorlar. Eskiden günde yüzde 80 satardık şimdi yüzde 10 zor satıyoruz. Kurtarmıyor. Kiraları bile kurtarmıyor" diye konuştu.

"SÜPERMARKETLER BİLE KİTAP SATIYOR, BAŞ EDEMİYORUZ"

Ahmet Özgür Yüz ise, eski sahafları çok özlediğini söyledi. Yüz, "Maalesef sahaflar çok sessiz. Bir internet satışı var. İnternette kitap satanlar bizden alıyor, kendi yayınımızı alıyor. Ama bizden daha ucuz fiyata veriyor. Nasıl veriyor onu da bilmiyorsun. Başa çıkamıyoruz artık. Marketler bile kitap satıyor. Süpermarkete gidiyorsun kitap satıyor. Yani sen gıda satacağına kitap satıyorsun. Ben 25 senedir buradayım. Neredeyse yarı ömrümüzü burada geçirdik. Her sene daha kötüye gidiyor. Kiralar da arttı. İnsanlar artık çoluğunu çocuğunu yollamıyor buraya kitap almaya. Daha da kötüye gidiyor bir çözüm bulunması lazım" şeklinde konuştu.


Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda koronavirüs sessizliği
Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda koronavirüs sessizliği
Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda koronavirüs sessizliği
Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda koronavirüs sessizliği
Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda koronavirüs sessizliği
Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda koronavirüs sessizliği
Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda koronavirüs sessizliği

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarihi Sahaflar Çarşısı'nda koronavirüs sessizliği - Son Dakika


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