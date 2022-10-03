Son dakika haber | Tavşanlı'da kavga sonrası polis uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haber | Tavşanlı'da kavga sonrası polis uyuşturucu ele geçirdi

03.10.2022 11:01
Son dakika haber | Tavşanlı'da kavga sonrası polis uyuşturucu ele geçirdi

Son dakika haber: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma sonrası uyuşturucu madde ve kurusıkı silah ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma sonrası uyuşturucu madde ve kurusıkı silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ö.Ö. ve E.G isimli şüpheli şahıslar, aralarında arbede çıkması neticesinde Ö.Ö. adlı kişi E.G. isimli kişinin aracına zarar vermesi sonrası olay yerine gelen Asayiş Büro ekipleri tarafından şahıslar üzerinde 1 gram metanfetamin 2 adet kuru sıkı ele geçirdi.

Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Tavşanlı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tavşanlı'da kavga sonrası polis uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

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