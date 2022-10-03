Edinilen bilgilere göre, Ö.Ö. ve E.G isimli şüpheli şahıslar, aralarında arbede çıkması neticesinde Ö.Ö. adlı kişi E.G. isimli kişinin aracına zarar vermesi sonrası olay yerine gelen Asayiş Büro ekipleri tarafından şahıslar üzerinde 1 gram metanfetamin 2 adet kuru sıkı ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Tavşanlı'da kavga sonrası polis uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

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