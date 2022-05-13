Son dakika haber! Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu

13.05.2022 17:54
Son dakika haber! Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu

Son dakika haber... Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan eski top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan eski top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki boş bir arazide eski top mermisi gören mahalle sakinleri polise haber verdi.

Bomba imha ve polis ekiplerince bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Top mermisinin Balkan Savaşı'ndan kalmış olabileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Vali Karadeniz, gençleri ağırladı Vali Karadeniz, gençleri ağırladı Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere sıkıştı Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere sıkıştı

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:10:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement