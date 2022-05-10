Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 29 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 29 TUTUKLAMA

10.05.2022 10:43

Edinilen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'da polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 9051 sentetik ecza hap, 6 kilo skunk, 634 gram eroin, 3 kilo bonzai, 258 gram metamfetamin, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 590 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 29 TUTUKLAMA
Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 29 TUTUKLAMA
Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 29 TUTUKLAMA
Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 29 TUTUKLAMA

YORUMLAR
500
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 29 TUTUKLAMA - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:54:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 29 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement