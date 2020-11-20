Son dakika haber! Tel Abyad'da 15 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/ YPG'ye ait 15 kilo patlayıcı ile anti tank mayını ele geçirildi.

Tel Abyad'de yerel güvenlik güçleri PKK/YPG'nin eylemlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında, terör örgütünün Türkiye'ye patlayıcı madde geçirmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, Suluk bölgesinde metruk bir evde yaptığı aramada, el yapımı 15 kilo patlayıcı ele geçirdi. Ekipler bölgede yaptığı incelemede ayrıca terör örgütü tarafından eylem için yerleştirilmiş bir anti tank mayınını da bularak, kontrollü şekilde imha etti.Öte yandan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yanlarında 1 uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ve 50 mermiyle birlikte yakalandı.