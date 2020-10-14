Turistleri hedef alan 3 kadın hırsız kamerada - Son Dakika

İstanbul'da turistleri hedef alan, paralarını ve değerli eşyalarını yankesicilik yöntemiyle çalan 3 kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin arabadan para çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 23 Eylül tarihinde Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkan ABD'li aileye hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin 2019 yılından bu yana 9 ayrı olaya karıştıkları belirlendi. Yankesicilik olaylarının meydana geldiği bölgelerde kamera çalışması yapan ekipler, olayları gerçekleştirenlerin 3 aynı kadın olduğunu ve kimliklerini tespit etti. Polis, Hatice Ö. (41), Yaren Ç. (23) ve Sevda Y.'yi (31) 7 Ekim günü gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Hatice Ö. ' nün 24, Yaren Ç. 'nin 76, Sevda Y.'nin 13 yankesicilik suçundan poliste kayıtları olduğu belirtildi. Şüphelilerin yankesicilik yöntemiyle turistlerden 9 farklı olayda toplamda 86 bin lira, 4 bin 100 dolar ve 65 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yaren Ç. serbest bırakılırken, diğer 2 kadın şüpheli ise tutuklandı. Öte yandan bir şüphelinin otomobil içerisinden para çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

- İstanbul