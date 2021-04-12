Son dakika haber... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri - Son Dakika

Van'ın Özalp İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Ceylan ve polisler, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, polislerin sağladığı güven duygusu sayesinde her zaman huzur içinde olduklarını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176 yıldır büyük bir özveriyle ve fedakarca vatanın dört bir yanında hizmet ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin geleceği, birliği, beraberliği ve güven içinde yaşaması için gece gündüz demeden çalışan tüm emniyet mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, emniyet teşkilatımızın tüm çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyorum."