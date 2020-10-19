Son dakika haber... TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi

5 bölgeye sel uyarısı! Türkiye sağanak yağışa teslim oluyor

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor

KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı

Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı