Son dakika haber... TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

Son dakika haber... TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

19.10.2020 09:07
Son dakika haber... TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... -------------------------------------------------------19/10 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu20/10 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/10 15: 00 İklim istatistikleri20/10 17: 00 Patent istatistikleri20/10 17: 00 Coğrafi işaret istatistikleri20/10 17: 00 Tasarım istatistikleri20/10.

TÜRKİYE

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19/10     10: 00     Uluslararası yatırım pozisyonu20/10     10: 00     Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/10     15: 00     İklim istatistikleri20/10     17: 00     Patent istatistikleri20/10     17: 00     Coğrafi işaret istatistikleri20/10     17: 00     Tasarım istatistikleri20/10     17: 00     Marka istatistikleri21/10     10: 00     Tarımsal firdi fiyat endeksi21/10     10: 00     Hanehalkı yurt içi turizm22/10     10: 00     Tüketici güven endeksi22/10     14: 00 TCMB politika faizi23/10     10: 00     Kurulan ve kapanan şirketler23/10     10: 00     Araştırma-geliştirme faaliyetleri23/10     10: 00     Bitkisel üretim 2.tahmini23/10     10: 00     Katı yakıtlar23/10     14: 30     Finansal hizmetler güven endeksi26/10     10: 00     Kapasite kullanım oranı26/10     10: 00     Reel kesim güven endeksi28/10     10: 00     Ekonomik güven endeksi30/10     10: 00     Turizm gelirleri30/10     10: 00     Dış ticaret dengesi30/10     11: 00     Giriş çıkış yapanlar   -----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------20/10     15: 30     ABD yeni konut inşaatları20/10     15: 30     ABD inşaat ruhsatları21/10     09: 00 İngiltere TÜFE22/10     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları22/10     17: 00     ABD ikinci el konut satışları23/10     09: 00     İngiltere perakende satışlar23/10     10: 30 Almanya imalat PMI23/10     10: 30     Almanya hizmetler PMI23/10     11: 00     Euro bölgesi imalat PMI23/10     11: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI23/10     16: 45     ABD Markit imalat PMI23/10     16: 45     ABD Markit hizmetler PMI26/10     11: 00     Almanya Ifo endeksi26/10     16: 00     ABD yeni konut satışları27/10     14: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri27/10     16: 00     ABD tüketici güven endeksi29/10     10: 55     Almanya işssizlik29/10     15: 30     ABD GSYH29/10     15: 30     ABD çekirdek GSYH29/10     15: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları29/10     15: 45     ECB politika faizi29/10     15: 45     ECB mevduat faizi29/10     16: 00     Almanya TÜFE29/10     17: 00     ABD bekleyen konut satışları30/10     10: 00     Almanya GSYH30/10     10: 00     Almanya perakende satışlar30/10     13: 00     Euro bölgesi TÜFE30/10     13: 00     Euro bölgesi GSYH30/10     13: 00     Euro bölgesi işsizlik30/10     15: 30     ABD kişisel gelirler30/10     15: 30     ABD kişisel harcamalar30/10     15: 30     ABD çekirdek PCE30/10     16: 45     ABD Chicago PMI

30/10     17: 00     ABD Michigan tüketici güven endeksi


üretici fiyat endeksi, araştırma, Yatırım, Patent, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi

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