Son dakika haber... TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------19/10 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu20/10 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/10 15: 00 İklim istatistikleri20/10 17: 00 Patent istatistikleri20/10 17: 00 Coğrafi işaret istatistikleri20/10 17: 00 Tasarım istatistikleri20/10 17: 00 Marka istatistikleri21/10 10: 00 Tarımsal firdi fiyat endeksi21/10 10: 00 Hanehalkı yurt içi turizm22/10 10: 00 Tüketici güven endeksi22/10 14: 00 TCMB politika faizi23/10 10: 00 Kurulan ve kapanan şirketler23/10 10: 00 Araştırma-geliştirme faaliyetleri23/10 10: 00 Bitkisel üretim 2.tahmini23/10 10: 00 Katı yakıtlar23/10 14: 30 Finansal hizmetler güven endeksi26/10 10: 00 Kapasite kullanım oranı26/10 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/10 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/10 10: 00 Turizm gelirleri30/10 10: 00 Dış ticaret dengesi30/10 11: 00 Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------20/10 15: 30 ABD yeni konut inşaatları20/10 15: 30 ABD inşaat ruhsatları21/10 09: 00 İngiltere TÜFE22/10 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları22/10 17: 00 ABD ikinci el konut satışları23/10 09: 00 İngiltere perakende satışlar23/10 10: 30 Almanya imalat PMI23/10 10: 30 Almanya hizmetler PMI23/10 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI23/10 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI23/10 16: 45 ABD Markit imalat PMI23/10 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI26/10 11: 00 Almanya Ifo endeksi26/10 16: 00 ABD yeni konut satışları27/10 14: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri27/10 16: 00 ABD tüketici güven endeksi29/10 10: 55 Almanya işssizlik29/10 15: 30 ABD GSYH29/10 15: 30 ABD çekirdek GSYH29/10 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları29/10 15: 45 ECB politika faizi29/10 15: 45 ECB mevduat faizi29/10 16: 00 Almanya TÜFE29/10 17: 00 ABD bekleyen konut satışları30/10 10: 00 Almanya GSYH30/10 10: 00 Almanya perakende satışlar30/10 13: 00 Euro bölgesi TÜFE30/10 13: 00 Euro bölgesi GSYH30/10 13: 00 Euro bölgesi işsizlik30/10 15: 30 ABD kişisel gelirler30/10 15: 30 ABD kişisel harcamalar30/10 15: 30 ABD çekirdek PCE30/10 16: 45 ABD Chicago PMI
30/10 17: 00 ABD Michigan tüketici güven endeksi
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi