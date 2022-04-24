Son dakika haber! Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor

24.04.2022 13:09

Son dakika haberleri: DMİTRİ CHİRCİU/DAVİT KACHKACHİSHVİL - Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutlamaya başladı.

DMİTRİ CHİRCİU/DAVİT KACHKACHİSHVİL - Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutlamaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, Hristiyanlık inancına göre "Hazreti İsa'nın dirilişini" simgeleyen Paskalya Bayramı dolayısıyla başkent Kiev'deki Volodimir Katedrali'nde ayinler yapıldı.

Uzun bir aradan sonra çok sayıda Kiev sakininin çocuklarıyla ayinlere katılması dikkati çekti. Kutsanması için kiliseye Paskalya ekmeği ve boyanmış yumurta getirenler, dualarını yaparak birbirilerinin bayramını kutladı.

3 gün kutlanacak bayramda, Kiev sakinleri, sokaklara daha sık çıkarak akrabalarını ziyaret edebilecek.

"Savaşan askerler ve vatandaşlar için sürekli dua ediyoruz"

Volodimir Katedrali'nde görevli papaz Mihail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı savaş döneminde kutladıklarını belirterek, "Bu bayram, bize Rus güçleri ile savaşan askerlerimizin kötülüğü yeneceği umudunu veriyor." dedi.

Ukrayna ordusunun kendi toprakları için savaştığını vurgulayan Mihail, "Ukraynalılar, tarihinde kimsenin topraklarını işgal etmedi, her zaman kendi topraklarını savunmak zorunda kaldı. Toprakları korumak da kutsal bir görevdir. Burada hakkımız söz konusudur. Haklı olana ise Tanrı her zaman yardımcı oluyor." diye konuştu.

Savaşan askerler ve vatandaşlar için sürekli dua ettiklerini dile getiren Mihail, barış ve özgürlüğün kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

"Savaş, halkın beraberliğini sağladı"

Ukrayna ordusunun birlik komutanı Sergey, bazı askerlerle kiliseye geldiğini belirterek, "Diğer askerlerimize kutsadığımız yumurta ve ekmek götüreceğiz. Herkes savaşa rağmen bu bayrama seviniyor." dedi.

Savaşın, Ukrayna halkının beraberliğini sağladığını anlatan Sergey, "Biz daha güçlü olduk. Doğru yolda devam ediyoruz. Her şey güzel olacak." diye konuştu.

"Savaşın bir an önce biteceğini umuyorum"

Kiev sakinlerinden Elena, bayramda moralini yüksek tutmaya çalıştığını söyleyerek, "Bugün ruh halimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Ancak akrabalarımın birçoğu ülkenin tehlikeli bölgelerinde bulunurken bunu yapmak çok zor." ifadelerini kullandı.

Birbirilerini desteklemeye çalıştıklarını belirten Elena, savaşın bir an önce bitmesini umut ettiklerini kaydetti.

Kiev sakinlerinden Yuliya, ülkesinin "korkunç" ve "acı dolu" bir dönemden geçtiğini, bugün geçen yıllara göre az sayıda vatandaşın kiliseye gelebildiğini ifade etti.

Saldırılar nedeniyle başkenti terk etmek zorunda kaldıklarını anlatan Yuliya, "Bunu çocuğumuz için yapmak zorunda idik. Çocuğumuz uzun yıllar yaşamalıdır. Kiev'e bir süre önce döndük. Evimizi çok özlemiştik." dedi.

Son dakika haber! Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor
Son dakika haber! Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor
Son dakika haber! Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor
Son dakika haber! Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor

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Hristiyan, Paskalya, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutluyor - Son Dakika
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