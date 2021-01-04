Son dakika haber: 'Uluslararası Maarif Dergisi'nden "kişiselleştirilmiş eğitim" sayısı - Son Dakika

Son dakika haber: 'Uluslararası Maarif Dergisi'nden "kişiselleştirilmiş eğitim" sayısı

04.01.2021 12:17
Son dakika haber: 'Uluslararası Maarif Dergisi'nden

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Maarif Vakfı'nın okura sunduğu 'Uluslararası Maarif Dergisi'nin ikinci sayısı okurlarıyla buluştu.

Türkiye Maarif Vakfı'nın okura sunduğu 'Uluslararası Maarif Dergisi'nin ikinci sayısı okurlarıyla buluştu.

Eğitim alanında dünyada yaşanan gelişmelerin, farklı ülke tecrübelerinin, akademik yaklaşımların, güncel sorunların ele alındığı ve tartışıldığı bir içerikle okurlarının karşısına çıkan dergide, dijitalleşmeyle birlikte eğitimin giderek bireyselleşeceği öngörüsüyle, "kişiselleştirilmiş eğitim" konusu kapağa taşınıyor.

Bu başlıkta, Türkiye'de ve dünyada öne çıkan konular uzman ve akademisyenlerin görüşleriyle, farklı bakış açılarıyla değerlendiriyor. "Dijitalleşme ve Bireyselleşme Çağında Eğitim Ulus Devletlerin Egemenlik Alanından Çıkıyor mu?" başlıklı makalesiyle Prof. Dr. Semih Aktekin, "Eğitim Neden Bireyselleştirilmeli? Farklılaştırılmış Eğitimin Pedagojik Temeli" yazısıyla Dr. Ömer Avcı ve "Eğitimde Gelecek Teknolojileri" başlıklı makalesiyle Nedim Kaya, analizlerini okurla paylaşıyor.

"Eğitimin Uluslararasılaşması" konusunun ayrı bir dosya olarak ele alındığı sayıda, Dr. Ümit Güneş'in kaleminden, yapay zeka ve eğitim ilişkisine dair öngörüler içeren bir analize yer verilirken Prof. Dr. Ayşen Gürcan tarafından kaleme alınan "Maarif Öğrenen Profili" başlıklı makale ise Türkiye Maarif Vakfının eğitim hedeflerine ilişkin değerlendirmeler içeriyor.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Birol Akgün, sunuş yazısında, "Öyle görünüyor ki, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijital çağa uyum sağlamak bundan sonraki tartışmaların odağında yer alacak. Bu bağlamda, geleneksel kurumların, okulların yapısı ve gelecekte nasıl varlıklarını devam ettirecekleri, öğretmen ve öğrenenlerin eğitim sistemi içerisinde rollerinin ne olacağı, ebeveynlerin yeni döneme adaptasyon sorunları gibi daha onlarca soru akademik düzeyde ele alınması gereken hayati konular olarak karşımıza çıkıyor." vurgusunu yapıyor.

Akgün, 'Uluslararası Maarif Dergisi'nin amacını ise şöyle açıklıyor:

"Tüm dünyada eğitimin geleceğine dair teorik yaklaşımların, akademik çalışmaların, tahminlerin yoğunluk kazandığı bir dönemde uluslararası tecrübesi ve eğitimci kadrosuyla bu tartışmalara yeni açılımlar getirmektir."

"İnsan his, akıl ve irade terbiyesinden geçmelidir"

Dergide, sosyal bilimler alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen Prof. Dr. İsmail Kara'yla yapılan "Hikmet aşamasındaki bilgi eğitimin üst hedefi olmalı" başlıklı röportaj yer alıyor.

Bekir Bilgili'nin yaptığı söyleşide, irfani gelenek ve modern eğitim ilişkisine odaklanılıyor.

Kara, eğitimde insan-insan münasebetine dayalı eğitim sisteminden insan-teknolojik alet ilişkisine doğru süratle hareket eden bir yola girilmesinin kendisini en çok düşündüren konulardan olduğuna dikkati çektiği röportajda, "Gelenek ve irfan alanının yeni bir eğitim felsefesi eşliğinde organize edilecek eğitim kurumları, eğitim müfredatı ve eğitim üslubuyla ihya edilmesi ve fonksiyonel hale getirilmesi lazım. İşin bu tarafı bence hayli emek ve ter istiyor. Önce teorik yönü kurulacak sonra pratiğe geçecek, ayrıca gelişmeye, tadil ve tashihe açık olacak." değerlendirmesinde bulunuyor.

Modern eğitim sisteminin konformist, yahut üst kademe gözetmeyen egoist, anarşist temayülleri beslediği tespitini paylaşan İsmail Kara şu açıklamayı yapıyor:

"Hürriyet verilen bir şey değil insanın hareket ve iradesi ölçüsünde kademe kademe kazandığı bir şeydir ve bu yüzden çok kıymetlidir. Bunun için de yetişmekte olan insan sırasıyla; his terbiyesi, akıl terbiyesi ve irade terbiyesinden geçmelidir. İsyan ahlakının karşısında konformizm vardır. Yani hareket ve iradeden vaz geçip uyumu, uyaroğlu olmayı, alt kademelere, cemaatin, cemiyetin, siyasi yapının değerlerine bağlanmayı tercih eden bir ahlakı benimsemek, bir tür esareti seçmek. Elle gelen düğün bayram yahut uydum kalabalığa demek, sürüye katılmak... Modern eğitim sistemleri herhalde daha ziyade konformist, yahut üst kademe gözetmeyen egoist, anarşist temayülleri besliyor."

Dergide görüşlerine yer verilen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise, "YÖK Gelecek" projesi hakkında bilgiler vererek, Türkiye'nin uluslararası eğitim alanında geldiği düzeyi anlatıyor.

Uluslararası Maarif Dergisinde ayrıca 2019'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un eğitim hakkında düşüncelerini içeren, konferans notlarından oluşan bir derlemeye de yer veriliyor.

Semih Aktekin, Ömer Avcı, Türkiye, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 'Uluslararası Maarif Dergisi'nden 'kişiselleştirilmiş eğitim' sayısı - Son Dakika


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